كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "يستمر حزب الله بإطلاق مواقف الارتهان للمشروع الإقليمي، وبدل التهديد بقطع الأيدي كان الأحرى به مد اليد للحوار الذي دعا اليه الرئيس عون والحكومة. مواقف الحزب تقدم لإسرائيل الذريعة للاستمرار بالاغتيالات والاستهدافات، وتضعف الموقف اللبناني الملتزم باتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية. لم يعد مقبولا رهن لبنان لأجندة إيران، والمطلوب العمل تحت ظل الدولة لمصلحة لبنان، وحماية له من كارثة جديدة. عودوا الى الدولة، وسلموا السلاح للجيش، فالدولة للجميع وهي تحمي الجميع، وسوى ذلك، رهانات ومغامرات ثبت فشلها".