Apr 19, 2025 12:10 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

مخزومي: للعودة إلى الدولة ونبذ رهانات حزب الله الإقليمية

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "يستمر حزب الله بإطلاق مواقف الارتهان للمشروع الإقليمي، وبدل التهديد بقطع الأيدي كان الأحرى به مد اليد للحوار الذي دعا اليه الرئيس عون والحكومة. مواقف الحزب تقدم لإسرائيل الذريعة للاستمرار بالاغتيالات والاستهدافات، وتضعف الموقف اللبناني الملتزم باتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية. لم يعد مقبولا رهن لبنان لأجندة إيران، والمطلوب العمل تحت ظل الدولة لمصلحة لبنان، وحماية له من كارثة جديدة. عودوا الى الدولة، وسلموا السلاح للجيش، فالدولة للجميع وهي تحمي الجميع، وسوى ذلك، رهانات ومغامرات ثبت فشلها".

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o