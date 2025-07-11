Jul 11, 2025 9:37 PMClock
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مخزومي لـ" lbci": أنا معارض للتمديد لمجلس النواب الحالي حتى في حال تعذّر الوصول إلى إقرار القانون الانتخابي الذي نطمح إليه

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