عقد "منتدى حوار بيروت"، اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، للتشاور في آخر التطورات في البلد والبحث في شؤون العاصمة وقضايا أهلها.

وافتتح النائب مخزومي اللقاء بعرض لآخر التطورات السياسية، مؤكداً "ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، وبخاصة القرارين 1559 و1701 بكل مندرجاته، وضرورة تعامل السلطة مع ما التزمت به في خطاب القسم أو البيان الوزاري بجدية أكبر، وتحديداً لجهة حصرية السلاح بيد الدولة نزع السلاح من كافة الأطراف الأمر الذي يشكل بوابة العبور لكل القضايا وتحديداً الإصلاح النقدي وإعادة الإعمار".

وثمن المنتدى "زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع"، معتبراً أن "الزيارة بالشكل والمضمون هي زيارة تاريخية تكرس العلاقات المميزة التي تربط البلدين".

كما ورأى في كلمة المفتي دريان في مسجد محمد الأمين في مناسبة تكريم حجاج بيت الله الحرام "وثيقة وطنية إسلامية"، واعتبار ما جاء فيها "برنامج عمل للمنتدى في الأيام المقبلة لإعادة ترسيخ الشراكة الوطنية". وأشار المنتدى إلى أنه سيزور المفتي دريان ليشد على يده ويثمن المواقف التي أعلن عنها.

وكذلك أكد المجتمعون "ضرورة قيام الحكومة بالتعامل في شكل حازم مع مسألة حصرية السلاح بيد الدولة وحدها، حيث لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بسلاح على أرضها غير سلاح القوى العسكرية الرسمية".

وشددوا على أن "السنّة في لبنان هم عماد الدولة والدستور، وكل المحاولات الساعية لشيطنتهم لن تنجح وأن التنظيمات الإرهابية موجودة في عقول المتآمرين أصحاب الأجندات الخارجية".

ودعا المنتدى وزارة الداخلية والبلديات إلى "تكثيف حضور شرطة السير في شوارع بيروت، وبخاصة في أوقات الذروة في فصل الصيف تسهيلاً لتنقل المواطنين، حيث يلاحظ غياب شرطة السير عن كثير من المفارق والشوارع".

كما ودعا إلى "تقديم إخبار بفي حق مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. أولاً، على سوء الإدارة حيث يتم تحصيل مئات المليارات بدل اشتراكات مياه ولا تصل المياه إلى المشتركين. وثانياً، على إهدار مياه المصلحة عبر موافقته على تمويل سدّ جنّة في منطقة نهر ابراهيم بمبلغ 250 مليون دولار، على رغم أن مياه السدّ مخصصة لمنطقتي كسروان جبيل كما كان قد أعلن وزير الطاقة في حينها النائب جبران باسيل".

وأعلن المنتدى أنه سيزور رئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان.