كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "اكس": "في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب ومشاهد الدمار والانفجارات، نسأل: إلى متى يستمر تقصير الدولة واستقالتها من دورها، ومتى تتخذ القرار ببسط سلطتها، وبتطبيق الدستور واتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية، لحماية لبنان وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال الإسرائيلي. ولحزب الله نقول: سلاحكم فقد كل وظائفه، وإسرائيل تتخذ منه ذريعة لاستمرار احتلالها واستهدافاتها، وأهل الجنوب والضاحية وكل لبنان يدفع الثمن على كل الصعد. سلّموا سلاحكم للدولة، كي يؤدي الجيش واجبه في حماية لبنان، وكفى مغامرات وانتحارا وخسائر في البشر والاقتصاد، فلبنان لم يعد يحتمل".