كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "ذكرى الخمسين ل ١٣ نيسان تاريخ مؤلم في حياة اللبنانيين، لا يمحوه إلا الاتعاظ من تجارب الماضي، ومنع تكرار كل ما يؤدي للفتنة والفوضى، والاتعاظ يكون بوجود سلاح واحد بيد الشرعية، وبسحب كل سلاح لبناني وغير لبناني خارجها، وبتطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة وحدها على أراضيها. أمام لبنان فرصة ثمينة لبناء الحاضر والغد، والطريق الى هذا الهدف لا تمر الا عبر دولة المؤسسات المحتضنة من المجتمع الدولي والعالم العربي والمحصنة بالدستور والشرعية الدولية. فلنكن كلبنانيين معا لبناء دولة فعلية وحماية العيش المشترك وعودة أبنائنا في الاغتراب، ولنواجه الحروب والدمار، بالميزة الأهم التي يتميز بها لبنان، ثقافة الحياة".