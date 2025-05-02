اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن "القرارات التي صدرت عن مجلس الدفاع الأعلى، انعكست مزيدا من الارتياح والثقة لدى اللبنانيين، بفعل تقدم الدولة خطوة إضافية على طريق بسط سلطتها على كل أراضيها، وتطبيق أحكام الدستور واتفاق الطائف واتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية".

وقال مخزومي، عبر منصة "أكس": "نريد لهذه القرارات أن تكون البداية القوية لإرساء سلطة الدولة بقواها الذاتية وحدها، فمن غير المسموح بعد اليوم بقاء السلاح خارج الشرعية، سواء أكان في أيدي لبنانيين أم غير لبنانيين... الدولة أولا، ومصلحة لبنان أولوية".