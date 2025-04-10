Apr 10, 2025 10:18 AMClock
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مخزومي: على لبنان التزام تطبيق القرار1701

المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تشرفت باستقبال وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL إلى مأدبة عشاء حضرها إلى جانب رئيس المجموعة إدوارد غابرييل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريجو، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس، وعدد من السفراء والنواب والوزراء والشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والأصدقاء. وقد كان اللقاء مناسبة لشكر الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة العمل الأميركية على مساندتها المستمرة للبنان في كل الظروف، بالإضافة إلى دورها إلى جانب كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أكدتُ أنه يتوجب على لبنان الالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701، والقرارات الدولية الاخرى ذات الصلة وخصوصًا الـ 1680 و1559، وتطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية فقط، وتسليم مهمة حماية كل الحدود اللبنانية وضبطها للجيش".

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