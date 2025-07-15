Jul 15, 2025 12:58 PMClock
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مخزومي : على حاملي السلاح تسليمه للدولة ونطالب بطرح ملف السلاح على طاولة مجلس الوزراء وأن يحال الى مجلس النواب لمناقشته والسلاح خارج اطار الدولة فقد كل مبرراته

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