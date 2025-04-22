إعتبر النائب فؤاد مخزومي بعد زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن "الأهم هو تطبيق القرار 1701 لوقف الاعتداءات على لبنان وعلى الحكومة أن تُباشر بذلك وأن تدعم الجيش اللبناني".

وأكد أن "المجتمع الدولي يربط مساعدة لبنان بتطبيق الـ1701 والإصلاحات وعلى لبنان أن يبدأ بعملية إعادة الإعمار كي يستعيد البلد السيادة الكاملة".

وشدد مخزومي على ان "المطلوب من كلّ القوى إبعاد السياسة عن الانتخابات البلدية والمطلوب من أهل بيروت التوافق على لائحة على أن تُحافظ على المناصفة".

و استقبل المفتي دريان في دار الفتوى النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا اليوم بزيارة الدار الوطنية الجامعة، والتقينا صاحب السماحة و أكدنا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك وعلى تطبيق الدستور واتفاق الطائف بكل بنوده التي تشكل سيادة بلدنا والحفاظ عليه وعلى الجوار أيضاً وعلى وحدة أراضينا وجيراننا، ونحن دائما ندعو لأحسن العلاقات مع جيراننا في سوريا، وآخرها رعاية المملكة العربية السعودية اجتماع بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري بخصوص ترسيم الحدود وهذا يعطي سيادة كل بلد وعدم انتقال أي خطر من بلد لآخر.

واكدنا لسماحته حرصنا على تطبيق الاتفاقات الدولية وخاصة قرار 1701 ولبنان يقوم بتنفيذه ولكن على إسرائيل أن تحترم القرارات الدولية ونحن ندين الاعتداءات التي يتعرض لها بلدنا، ونؤكد قرارات رئيس الجمهورية الحريص على وحدة بلدنا وبسط يد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ونحن في هذه المناسبة ندعو كل الإخوة في البلديات في كل لبنان أن تقوم على احترام الشفافية في الانتخابات البلدية والاختيارية و التفاهم والتلاقي لوحدة البلدات والقرى".