المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "إن إقرار إنشاء الهيئتين الناظمتين لقطاعَي الاتصالات والكهرباء في لبنان، خطوة إصلاحية طال انتظارها كثيرًا خلال سنوات من المماطلة والتأجيل. أهنّئ اللبنانيين وكل من وزير الطاقة جو صدي ووزير الاتصالات شارل الحاج على هذا الإنجاز الذي يُعدّ محطة مفصلية في مسار تنظيم هذه القطاعات، واستعادة ثقة الجهات الدولية المانحة، وفي مقدّمتها البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي. مع تمنياتنا بالمزيد من الخطوات والإنجازات البنّاءة من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً للبنان".