المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "في إطار متابعة أزمة انقطاع المياه التي عانت منها بيروت الأسبوعين الماضيين، وبعد أن كنت قد تواصلت مع معالي وزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي وعدني بالعمل على حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، أشكر معالي الوزير على جهوده المبذولة التي ساهمت في عودة المياه إلى العديد من المناطق في بيروت، خصوصًا رأس النبع والطريق الجديدة، على أن تعود تدريجيًا إلى مناطق أخرى أبرزها تلة الخياط، والمدينة الرياضية، والصنائع، والباشورة والبسطة وغيرها، على أمل أن لا تتكرر هذه الأزمة".