Jun 27, 2025 11:39 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

مخزومي: أشكر الوزير صدّي على جهوده في عودة المياه إلى بيروت

المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "في إطار متابعة أزمة انقطاع المياه التي عانت منها بيروت الأسبوعين الماضيين، وبعد أن كنت قد تواصلت مع معالي وزير الطاقة والمياه جو صدّي الذي وعدني بالعمل على حل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، أشكر معالي الوزير على جهوده المبذولة التي ساهمت في عودة المياه إلى العديد من المناطق في بيروت، خصوصًا رأس النبع والطريق الجديدة، على أن تعود تدريجيًا إلى مناطق أخرى أبرزها تلة الخياط، والمدينة الرياضية، والصنائع، والباشورة والبسطة وغيرها، على أمل أن لا تتكرر هذه الأزمة".

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o