استغرب مخاتير شبعا، في بيان، مواقف "بعض السياسيين والمحللين التي تصدر بين الحين والآخر متبرعة بالتخلي والتنازل عن أرضنا وأرض أجدادنا وأجداد أجدادنا في مزارع شبعا" .

واستنكر المخاتير "تكرار هذه المواقف"، مؤكدين "أن مزارع شبعا هي لبنانية أب عن جد وليست بحاجة لإثبات من أحد، فكل الوثائق والمستندات والوقائع تؤكد هذا الحق منذ قيام ووجود لبنان".

وطالب مخاتير شبعا الرؤساء الثلاثة والمسؤولين على المستويات كافة، "اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذه القضية الوطنية"، مؤكدين "دعمهم لما قامت وتقوم به كل الشخصيات والفعاليات من أبناء شبعا والعرقوب في هذا المجال منذ ثمانينيات القرن الماضي ولا تزال من أجل الحفاظ على هذه الأرض واستعادتها".

وأكد المخاتير أنهم "لن يقبلوا بأي مس أو تنازل عن شبر من أرض الأهل والأجداد، سيما وأنه لا يوجد أي مالك في هذه الأرض سوى أبناء شبعا".

ووقع البيان المخاتير: محمد علي هاشم، إبراهيم محمد نبعة، حسن علي زهرة، زياد غالب رحيل ومحمد قاسم نبعة ومحمد خليل صعب

وجمال خليل مركيز وابراهيم رياض يوسف وعفيف قاسم صعب وماهر قاسم غادر ومحمد أحمد الخطيب.