Apr 23, 2025 12:35 PMClock
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محمود عباس: يتعرض شعبنا في قطاع غزة اليوم لحرب إبادة جماعية ونواجه مخاطر جمة قد تقود إلى نكبة جديدة

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