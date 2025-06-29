شارك النائب محمد سليمان في لقاءٍ أقيم في دارة السيد إبراهيم المطر في بلدة بر الياس البقاعية، بدعوة من عشيرة اللويس، وبمشاركة منسق تيار "المستقبل" في البقاع سعيد ياسين، إلى جانب شخصيات سياسية وحزبية، ومشايخ ووجهاء من مختلف المناطق اللبنانية، ورؤساء بلديات ومخاتير.

استهل سليمان كلمته بتوجيه الشكر لأصحاب الدعوة، مؤكدًا "متانة وترابط أبناء العشائر من الشمال إلى الجنوب، مرورًا ببيروت والبقاع، بما يعكس روح الوحدة والتكافل بينهم".

وشدّد على "دور دار الفتوى في المواقف الوطنية وبأنها تمثل المرجع الأول في الجمهورية اللبنانية،بالحفاظ على لبنان ومؤسساته"، مثمّنا "مواقف مفتي الجمهورية"، ومعتبرًا "أنّه عبّر بلسان كل أبناء الطائفة السنية حيال ما يتعرضون له من ظلم وحرمان وإقصاء".

ووصف من يتهمون السنة بالتطرف "أنهم أصوات نشاز" وقال: "خسئتم. نحن أساس البلد"، مضيفا "أنّ الطائفة السنية كانت وستبقى صمام أمان الوطن، وقدّمت رجالاتها شهداء دفاعًا عن الدولة واستقرارها".

وختم بالدعوة إلى "تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، والتمسك بالدستور اللبناني كضمانة لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره".