كتب الإعلامي محمد سلام على صفحته عبر فيسبوك: " لايوجد بلدة في قضاء عالية بإسم "تبيات" ولا يوجد في قضاء عالية أي معسكر تدريبي لأي تنظيم مسلح، وكانت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه قد أعلنت في بيان بتاريخ 13 تموز الجاري ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة "بتبيات" (B) - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص."

يذكر أن عبارة "عدم إرتباطهم بتنظيمات إرهابية" تشير إلى عدم علاقتهم بداعش، وهذا صحيح لأن الموقوفين يتبعون للأخوان المسلمين ببفروعهم الفلسطيني (حماس) واللبناني (الجماعة الإسلامية) والأردني (حزب جبهة العمل الإسلامي) وهذه جميعها تعتبر من أذرع إيران ... والبقية معروفة".