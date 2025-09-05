Sep 5, 2025 4:40 PMClock
أبرز الأحداث
محمد حيدر: إنسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة

