كتب النائب السابق محمد الحجار على "فايسبوك": "مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، أدعو أهلي في إقليم الخروب عامة إلى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وأحثهم على الابتعاد عن العصبيات العائلية قدر المستطاع، والسعي لتشكيل مجالس بلدية تتمتع بالتجانس بين أعضائها لتجنب تجارب الماضي المتمثلة في التعطيل والتعطيل المضاد.

من هذا المنطلق، دعت الأحزاب السياسية الأساسية في شحيم وبرجا إلى تشكيل لوائح توافقية تمثل مختلف مكونات المجتمعات المحلية، وتسهم في تشكيل فرق عمل متضامنة قادرة على النهوض بالقرى والبلدات في الإقليم.

وفي إطار هذا التوجه، قمت خلال الأسابيع الماضية بسلسلة من اللقاءات والاتصالات مع مختلف المكونات السياسية والعائلية والأهلية، وحصرت جهودي في بلدتي شحيم احترامًا لخصوصية كل بلدة وقرية في الإقليم.

وقد لاحظت حماسة كبيرة لدى العديد من الأشخاص لخوض التجربة البلدية والاختيارية، بمن فيهم من يمتلكون الكفاءات اللازمة لهذه الخدمة العامة. ومع ذلك، وبسبب عدم التوصل حتى الآن إلى توافق شامل بين الأطراف، قررت الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، متمنيًا لهم التوفيق في هذا الاستحقاق الديمقراط".