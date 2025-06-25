Jun 25, 2025 8:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محلّقة إسرائيلية تلقي قنبلة في محيط عدد من مزارعي التبغ في بلدة ‎عيتا الشعب من دون إصابات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o