Apr 19, 2025 2:06 PMClock
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محلّقة إسرائيلية تستهدف باحة خارجية قرب إحدى المنازل في حي الجوار جنوبي مدينة ميس الجبل من دون وقوع إصابات

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