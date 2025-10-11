Oct 11, 2025 12:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محلقة اسرائيلية استهدفت منطقة "الشخروب" في بلدة كفركلا بقنبلة صوتية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o