Jun 28, 2025 10:32 AMClock
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محلقة إسرائيليّة تلقي قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المزارعين في منطقة "هورا" في أطراف بلدة كفركلا

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