Jul 2, 2025 10:16 AMClock
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محلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في بلدة يارين جنوبي لبنان من دون إصابته

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