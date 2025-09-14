2:45 PMClock
محلقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيّتين باتجاه مواطنين كانوا يتفقدون منازلهم في الضهيرة في الجنوب منذ بعض الوقت

