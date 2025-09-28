Sep 28, 2025 1:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محلقة إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة الناقورة جنوب لبنان من دون وقوع إصابات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o