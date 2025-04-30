Apr 30, 2025 9:27 PMClock
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محكمة أمن الدولة الأردنية تدين 4 من أعضاء الخلية الإرهابية الـ 16 الذين تم اعتقالهم عام 2023 وتحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة

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