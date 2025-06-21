Jun 21, 2025 8:09 AMClock
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محفوض يطالب بالتحقيق مع نعيم قاسم وتوقيفه قبل توريطنا بحروب الآخرين

حذّر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض من إقدام ميليشيا الحزب الأصفر على توريطنا بحروب الآخرين وقال في تصريح له إن توريط لبنان والزجّ به من جديد بحروب الآخرين من قبل جماعة الحزب الأصفر وعلى ما فعلوه سابقا يبقى إحتمالًا ورادًا ، فبقراءة سريعة لمواقف قادة التنظيم المسلح وآخرها إبداعات زعيمهم الشيخ نعيم حيث أطلق العنتريات وكأنه مرشدا للجمهورية اللبنانية ، وعليه بات لزاما على الدولة عبر أجهزتها وقضائها إستدعاء المشكو منه والتحقيق معه وإن لزم الأمر توقيفه وإحالته أمام القضاء المختص قبل وقوع المحظور​

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