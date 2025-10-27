المركزية - ردًا على كلام الشيخ نعيم قاسم قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض في تصريح: "يتفوّق الشيخ نعيم قاسم مجددًا على نفسه في المكابرة والعناد، متمسّكًا بخطاب جامد لا يبرح مكانه، متباهياً بما يسمّيه “حرب الإسناد” التي لم تجلب سوى استدراج الاحتلال إلى أرض الجنوب وتعريض لبنان لمزيد من الأخطار. وأمام هذا الإصرار على الانغلاق الفكري والتورّط في نهج الهروب إلى الأمام، لم يعد للكلام السياسي جدوى. لذا نطالب بإلحاح الجهات القضائية المختصة بتحريك الشكوى الجزائية المقدّمة من النواب والشخصيات الوطنية بحقّ المشكو منه، منعًا لمزيد من التمادي في لعبة الانتحار الوطني التي تتقنها الميليشيا المحظورة وتصرّ على جرّ البلاد إليها".