ردّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض على كلام الشيخ نعيم قاسم فقال:

‏للوهلة الأولى اعتقدت التصريح كناية عن مزحة للشيخ نعيم قاسم الذي قال "نحن قادرون على مواجهة اسرائيل وهزيمتها" ليتابع ويقول "لا احد يلعب معنا"

‏لكن تبيّن أن الرجل قالها بلغة الواثق وعليه بعد هذه النكتة الأفضل إهمال هذه المواقف لكونها باتت هزلية لكنها إن استمرّت دون معالجة الدولة لهذه الظاهرة المتفشية فلا بدّ من المحاكمة والمساءلة فمن يرغب بالانتحار فليذهب وحده لكن بدون إلحاق الأذى بالآخرين..

‏شيخ نعيم حان وقت تبديل الأسطوانة لأنها باتت ركيكة وعتيقة وكلامك لم يعد بيّيعًا