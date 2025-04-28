ردّ رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض على كلام الشيخ نعيم قاسم وقال : "‏الشيخ نعيم قاسم سمع من رئيسي الجمهورية والحكومة ما يحلو له وما يرغب بسماعه لكنه غضّ الطرف عن عبارة حصر السلاح بيد الدولة وحدها..

‏شيخ نعيم ندعوك للإطلاع على خطاب قسَم رئيس الجمهورية وكذلك إلى قراءة البيان الوزاري كاملًا ومراجعة نص القرار ١٧٠١ وأخيراً لا ضيْر من التأكّد من ورقة اتفاق وقف إطلاق النار الذي سعيتم جاهدين اليه..

‏كفاكم متاجرة بدماء الناس وكفاكم استعمالهم أكياس رمل..

‏شيخ نعيم سلاحكم بلا قيمة وبلا هدف وبلا قضية.. سلاحكم مجرد أداة ضغط لتحصيل مكاسب خاصة.. شيخ نعيم سلّم سلاحك