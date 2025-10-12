توجّه رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض برسالة إلى التيار العوني طالبهم فيها بالكفّ عن لغة الحقد وقال في رسالته:

‏رسالة إلى التيار العوني، بكل موضوعية وواقعية:

‏•كفاكم احتفاءً بذكرى١٣ تشرين، فزعيمكم يعلم كما نعلم حقيقة ذلك اليوم المشؤوم وتفاصيله.

‏•كفاكم تهجّمًا على القوات اللبنانية، خصوصًا بعد أن لجأتم إلى اتفاق معراب وخرج رئيسكم مرشّحًا للرئاسة من مقرّ القوات نفسه.

‏•كفاكم دورانًا وتبديلًا في المواقف، فالمصداقية سقطت منذ زمن.

‏•كفاكم تلاعبًا بالحقائق، فالأوهام لم تعد تنطلي على أحد.

‏•كفاكم تباهيًا بالتحرير والشهداء، فلا فضل لكم في الاستقلال، ولا شهداء من صفوفكم، فشهداء الجيش هم شهداء الوطن، وليسوا حكرًا على أي طرف.

‏•وكفاكم زرعًا للحقد في صفوف مناصريكم، فالحقد لا يدمّر إلّا صاحبه. انشروا بدلًا منه ثقافة المحبة والوحدة والتضامن، بدل الشرذمة والتباعد.