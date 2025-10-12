توجّه رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض برسالة إلى التيار العوني طالبهم فيها بالكفّ عن لغة الحقد وقال في رسالته:
رسالة إلى التيار العوني، بكل موضوعية وواقعية:
•كفاكم احتفاءً بذكرى١٣ تشرين، فزعيمكم يعلم كما نعلم حقيقة ذلك اليوم المشؤوم وتفاصيله.
•كفاكم تهجّمًا على القوات اللبنانية، خصوصًا بعد أن لجأتم إلى اتفاق معراب وخرج رئيسكم مرشّحًا للرئاسة من مقرّ القوات نفسه.
•كفاكم دورانًا وتبديلًا في المواقف، فالمصداقية سقطت منذ زمن.
•كفاكم تلاعبًا بالحقائق، فالأوهام لم تعد تنطلي على أحد.
•كفاكم تباهيًا بالتحرير والشهداء، فلا فضل لكم في الاستقلال، ولا شهداء من صفوفكم، فشهداء الجيش هم شهداء الوطن، وليسوا حكرًا على أي طرف.
•وكفاكم زرعًا للحقد في صفوف مناصريكم، فالحقد لا يدمّر إلّا صاحبه. انشروا بدلًا منه ثقافة المحبة والوحدة والتضامن، بدل الشرذمة والتباعد.
