كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر "أكس": "لم يتعظوا ولم يتعلموا الدرس، غير أنّ مسار حركة التاريخ لا يوقفه أيّ مشروع هجين، مهما حمل في طيّاته من شعارات مذهبية أو عقائد راديكالية. فلبنان جبران خليل جبران، وسعيد عقل، والرحابنة، لن تسطو عليه أطماع دولٍ ذات أفكار توسعية. وحرص المجتمع الدولي على دور لبنان يفرض على عواصم القرار العمل على رفع كابوس هيمنة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرسها الثوري عن الجمهورية اللبنانية. وبغير ذلك، ستبقى أزماتنا مستمرة في ظلّ ميليشيا تمضي نحو انتحار جماعي، تتناثر شظاياه مدمّرةً للوطن".