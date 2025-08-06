طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض باستدعاء الشيخ نعيم قاسم أمام القضاء للارتكابات والمخالفات التي تقع تحت الملاحقة القانونية وقال محفوض في تصريح له إن الأسباب الموجبة لاستدعاء نعيم قاسم إلى التحقيق وإحالته أمام القضاء مخفورا :
• لترأسه منظمة مسلحة خارجة عن القانون اللبناني ومحظورة دوليا.
• لتحريضه على الاقتتال والنعرات الطائفية والمذهبية.
• لتمكينه من احتلال ارض لبنانية.
• لمقاومته السلطات الشرعية وقرارات مجلس الوزراء اللبناني.
• لانقضاضه على المادة ٦٥ من الدستور التي تنصّ على أن قرار الحرب والسلم هو بيد مجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
Aug 6, 2025 8:36 AM
أخبار محلية
محفوض : لاستدعاء نعيم قاسم إلى التحقيق وإحالته أمام القضاء مخفورا
