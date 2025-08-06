طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض باستدعاء الشيخ نعيم قاسم أمام القضاء للارتكابات والمخالفات التي تقع تحت الملاحقة القانونية وقال محفوض في تصريح له إن ‏الأسباب الموجبة لاستدعاء نعيم قاسم إلى التحقيق وإحالته أمام القضاء مخفورا :

‏• لترأسه منظمة مسلحة خارجة عن القانون اللبناني ومحظورة دوليا.

‏• لتحريضه على الاقتتال والنعرات الطائفية والمذهبية.

‏• لتمكينه من احتلال ارض لبنانية.

‏• لمقاومته السلطات الشرعية وقرارات مجلس الوزراء اللبناني.

‏• لانقضاضه على المادة ٦٥ من الدستور التي تنصّ على أن قرار الحرب والسلم هو بيد مجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.