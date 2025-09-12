المركزية - اعتبر رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض في تصريح ان "‏كلام قادة الميليشيا عن جهوزية وإعادة ترميم ترسانة الأسلحة مع تصاريح نعيم قاسم الرافضة لحصرية السلاح يؤشر إلى الآتي:

‏إستمرار تسريب المال وتهريب الأسلحة للإنفاق على المنظمة العسكرية التي باتت محظورة بحكم القانون والقرارات الدولية، وهذا يستتبع مجهودًا استثنائيًا لاجتثاث هذا التنظيم الميليشياوي وتجفيف مصادر التمويل. وعليه، فإما أن مواقف هؤلاء مجرد بروباغندا إعلامية هدفها التوجيه والتضليل من باب "التفشيخ" علينا، وإلا فإن الأوضاع باتت تستدعي معالجات جذرية وزجرية".