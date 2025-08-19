Aug 19, 2025 2:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محفوض: كلّفنا اللواء أشرف ريفي القيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب للتقدم بالشكوى الجزائية ضد نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق جريئا محرّضاً أو فاعلاً

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o