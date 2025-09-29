المركزية - كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر "أكس": "لو افترضنا أن ميليشيا حزب الله "مقاومة" وهذا غير صحيح - ما الذي يمنعها اليوم من مقاومة الاحتلال في الجنوب؟ وعلى الأقل تكسر عين اللبنانيين فتتجرأ مثلاً على إضاءة قرى في الجنوب أو ترفع صور قادتها في الشقيف أو على حدود الخط الأزرق؟".

وأضاف محفوض: "كذبة "المقاومة" انكشفت، والسلاح للاستقواء على الناس وتحصيل المكاسب ليس إلا. لا سيادة في ظل سلاح خارج عن الشرعية، ولا سلطة حقيقية في ظل تنظيم مسلح يتفوّق على الدولة ومؤسساتها"، لافتاً إلى أنّ "الطابة بملعب الحكومة، وهيّي بتعرف شو لازم تعمل وشو المطلوب، وإن لم تحزم أمرها فسيكون هناك بكاء وصرير الأسنان".

