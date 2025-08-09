أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه عندما يقول نائب في البرلمان اللبناني “الموت ولا تسليم السلاح” ، ولكون الرجل نائباً عن الأمة اللبنانية جمعاء واجب علينا الإستفسار منه عن صفته بحيازة السلاح والغرض منه ، أما إذا كانت رغبته بالموت فهذا خياره لكن ليفعلها وحده بدون توريط الناس في لعبة الانتحار..
وقال محفوض في تصريح :
إقرأ الدستور جيدا يا حضرة النائب وراجع منه المادة 65 التي تنص على أن السلطة التنفيذية تناط بمجلس الوزراء ، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ويقوم بوضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
وبدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر
8:27 AM
أخبار محلية
محفوض: عن عبارة الموت ولا تسليم بدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر
أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه عندما يقول نائب في البرلمان اللبناني “الموت ولا تسليم السلاح” ، ولكون الرجل نائباً عن الأمة اللبنانية جمعاء واجب علينا الإستفسار منه عن صفته بحيازة السلاح والغرض منه ، أما إذا كانت رغبته بالموت فهذا خياره لكن ليفعلها وحده بدون توريط الناس في لعبة الانتحار..