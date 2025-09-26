المركزية - قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض عبر منصّة X : "وأخيرًا، انتصرت الميليشيا على صخرة الروشة كما انتصرت على أهالي الجنوب بشرًا وحجرًا، لذا صفّقوا لمقاومةٍ على الدولة، فالانتصارات لم تبدأ مع اغتيال الحريري ولن تنتهي بغزوة بيروت. صفّقوا لمقاومةٍ فاتحة على حسابها دكّانةً تتعامل مع دولة أجنبية، حيث أكلها وشربها وماليتها من إيران، على ما قال نصرالله يومًا: “أغنانا الله بإيران عن أي فلس في العالم… لسنا محتاجين .” أمّا حكومتنا، فلا كلام لها ومعها إزاء ما حصل من كسر شوكتها، وسوف نترقّب إجراءاتها لنَبني على سلوكياتها المقتضى السياسي".