المركزية - قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض عبر منصّة X : "وأخيرًا، انتصرت الميليشيا على صخرة الروشة كما انتصرت على أهالي الجنوب بشرًا وحجرًا، ‏لذا صفّقوا لمقاومةٍ على الدولة، فالانتصارات لم تبدأ مع اغتيال الحريري ولن تنتهي بغزوة بيروت. ‏صفّقوا لمقاومةٍ فاتحة على حسابها دكّانةً تتعامل مع دولة أجنبية، حيث أكلها وشربها وماليتها من إيران، على ما قال نصرالله يومًا: ‏“أغنانا الله بإيران عن أي فلس في العالم… لسنا محتاجين .” ‏أمّا حكومتنا، فلا كلام لها ومعها إزاء ما حصل من كسر شوكتها، وسوف نترقّب إجراءاتها لنَبني على سلوكياتها المقتضى السياسي".