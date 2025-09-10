ردّ رئيس حركة التغيير إيلي محفوض على كلام الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عبر منشور على منصة "اكس"، جاء فيه الآتي:

"إنعاشا وتنويرا وتصحيحا وتصويبا للشيخ نعيم قاسم، من سيوقف إسرائيل وكل من يعتدي على لبنان هو الجيش اللبناني وحده وطبعا ليس ميليشياتك الكرتونية ومطلوب منك ومن جماعتك عدم طعن الدولة حكومة ورئاسة ومؤسسات في ظهرها كي تعمل وتتقدم إلى الأمام وكفاكم مسرحيات Acrobatic لم تجلب سوى الدمار والقتلى والضحايا والاحتلال.

يا شيخ نعيم قاسم أخرج انت من حيازة السلاح غير الشرعي فالحصرية لزوم ما يستلزم قيام دولة أقمتم انتم على أنقاضها دويلتكم الباهتة السخيفة الهشّة. أما التنازلات فأنتم أربابها وأسيادها ورموزها منذ عقود فما قدّمتوه من خدمات للأجنبي كافية وكفيلة كي تضعكم تحت الملاحقة القانونية وتسطير إستنابات قضائية بحقكم وكل من يعرّض الجمهورية للأخطار والحروب مصيره السجن.

جلسات الحكومة اللبنانية ميثاقية وحبّة مسك يا شيخ نعيم واذا كنت قبضاي استرجي تسحب وزراء الشيعة فأنت لا تجرؤ ولا تملك القرار بذلك ومسرحية انسحابهم ومن ثم عودتهم إلى طاولة مجلس الوزراء مشهد كوميدي لم يدلّ إلا على تراجع دوركم وضمور الاستقواء بالسلاح.

قلناها لكم مرارا وتكرارا سلاحكم مصيره الصدأ وسيتحوّل عبءا عليكم وهذا ما أنتم فيه اليوم لذا ننصحكم: اعقلها وتوكل.