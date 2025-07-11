المركزية - قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض في تصريح: "‏من يعتدي على جندي من جنود اليونيفيل في الجنوب لا يصفع فردًا بزيّه الأممي فحسب، بل يصفع وجه السلام والاستقرار في لبنان. غير أن صمت الدولة اللبنانية، وتجاهلها لتكرار هذه الاعتداءات، يشكّل صفعة أشدّ وقعًا وأخطر أثرًا. فحذاري أن يُقرأ التقاعس الرسمي كتبرير ضمني، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستهدافات، مما يفاقم من قتامة صورة الجمهورية في أعين المجتمع الدولي، ويهزّ موقع لبنان كدولة ملتزمة بالشرعية وقرارات الأمم المتحدة.

‏إنه وطن الأرز يا سادة فلا تشوهّوا دوره وموقعه ورمزيته الحضارية".