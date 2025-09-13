



أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان الرئيس بري يتحاشى المشكل مع شريكه التاريخيّ لكنه عاجلا أم آجلا سينحاز لخطاب سحب السلاح وحصره.

محفوض وفي تصريح له قال :

‏ملفتة هي المفارقة بين خطابات زعيم ميليشيا حزب الله الشيخ نعيم قاسم ومواقف الرئيس نبيه بري، الذي يُفترض أنه المظلة القانونية والسياسية للحزب منذ انطلاق ما سُمّي بـحرب الإسناد

‏لكن في الآونة الأخيرة بدت مواقف بري ومن خلاله حركة أمل عبر بياناتها الرافضة لأعمال الشغب والتحركات وكأنها أقرب إلى السلطة المركزية ، وبالإستنتاج بري يتحاشى المشكل مع شريكه التاريخيّ لكنه عاجلا أم آجلا سيجد نفسه منحازا بالكامل إلى خطاب سحب السلاح وحصره بالدولة بدون شريك في وظائفها كافة بالحماية والرعاية.

‏إنها مسألة وقت وتوقيت ليس إلا