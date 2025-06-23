المركزية - حدّد رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض سبل وأليات حماية لبنان وقال في تصريح ان "حماية لبنان تتأمّن من خلال:
- موقف رسمي واضح ومباشر من الحكومة اللبنانية مؤداه الحياد الكامل عن التطورات والحروب خارج حدودنا
- ضبط وانضباط قادة التنظيم المسلح وإلزامهم بالموقف الرسمي اللبناني
- الشروع فورا بتفكيك الميليشيا المسلحة تأمينا لبسط سلطة الشرعية دون سواها على كافة الأراضي اللبنانية
- حماية المطار والأجواء اللبنانية عبر ضمانة دولية
- تشغيل مطار القليعات ومرفأ جونية فورا دون إبطاء مع استمرار ورش أعمال التأهيل