Jun 23, 2025 10:21 AMClock
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محفوض: الشروع فورا بتفكيك الميليشيا تأمينا لبسط سلطة الشرعية

المركزية - حدّد رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض سبل وأليات حماية لبنان وقال في تصريح ان "‏حماية لبنان تتأمّن من خلال:

- موقف رسمي واضح ومباشر من الحكومة اللبنانية مؤداه ‏الحياد الكامل عن التطورات والحروب خارج حدودنا 
- ضبط وانضباط قادة التنظيم المسلح وإلزامهم بالموقف الرسمي اللبناني 
- الشروع فورا بتفكيك الميليشيا المسلحة تأمينا لبسط سلطة الشرعية دون سواها على كافة الأراضي اللبنانية 
- حماية المطار والأجواء اللبنانية عبر ضمانة دولية 
- تشغيل مطار القليعات ومرفأ جونية فورا دون إبطاء مع استمرار ورش أعمال التأهيل

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