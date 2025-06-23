المركزية - حدّد رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض سبل وأليات حماية لبنان وقال في تصريح ان "‏حماية لبنان تتأمّن من خلال:

- موقف رسمي واضح ومباشر من الحكومة اللبنانية مؤداه ‏الحياد الكامل عن التطورات والحروب خارج حدودنا

- ضبط وانضباط قادة التنظيم المسلح وإلزامهم بالموقف الرسمي اللبناني

- الشروع فورا بتفكيك الميليشيا المسلحة تأمينا لبسط سلطة الشرعية دون سواها على كافة الأراضي اللبنانية

- حماية المطار والأجواء اللبنانية عبر ضمانة دولية

- تشغيل مطار القليعات ومرفأ جونية فورا دون إبطاء مع استمرار ورش أعمال التأهيل