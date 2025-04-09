المركزية - قال رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض ان هامش المناورة من قبل الميليشيا وصل إلى حائط مسدود والشرعية الممهورة بدعم دولي غير مسبوق ما زالت "مستحية" وتعمل كالسلحفاة في حين التطورات تتطلّب مجهود إضافي لتفعيل حضور الدولة خاصة لناحية منع استمرار الميليشيا بوظيفتها المخالفة للدستور ولمنطوق القرار ١٧٠١ وتفاهم وقف إطلاق النار..

‏الحكم هيبة لا استرضاء