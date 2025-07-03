كتب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على X وقال: الردّ اللبناني يكون فقط عبر ورقة رسمية تكتبها الحكومة بقلم الجمهورية اللبنانية، ‏ولا لزوم للوقوف على خاطر الميليشيا المشكو منها..

‏اقبضوا حالكم جدّ ولا تخافوا فالبعبع ليس سوى بطل من كرتون وبائع للأوهام .