كتب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على X وقال: الردّ اللبناني يكون فقط عبر ورقة رسمية تكتبها الحكومة بقلم الجمهورية اللبنانية، ولا لزوم للوقوف على خاطر الميليشيا المشكو منها..
اقبضوا حالكم جدّ ولا تخافوا فالبعبع ليس سوى بطل من كرتون وبائع للأوهام .
Jul 3, 2025 5:32 PM
أخبار محلية
محفوض: الردّ اللبناني يجب أن يصدر عن الدولة لا عن الميليشيا... والبعبع "بطل من كرتون"
كتب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر حسابه على X وقال: الردّ اللبناني يكون فقط عبر ورقة رسمية تكتبها الحكومة بقلم الجمهورية اللبنانية، ولا لزوم للوقوف على خاطر الميليشيا المشكو منها..