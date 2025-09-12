المركزية - وصف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ما يتم اعتماده من آليات وحلول ونصوص قانونية ذات صلة بالقطاع التعليمي الخاص والعام في البلاد بـ"الخطوات الترقيعية" الممتدة عمليًا من العام 2015 الى اليوم.

وسأل عبر صوت لبنان: "أين وزارة التربية ولجان الاهل مما يعانيه القطاع التعليمي الخاص والرسمي؟ وأين تذهب الاموال المحصلة؟، سيما مع رفع بعض ادارات المدارس الخاصة معدل اقساطها بنسب تزيد عن تلك المسجلة في العام 2019، في حين لا تتعدى الزيادة المعتمدة لسلسلة رتب ورواتب الاساتذة عتبة الـ50% من مجمل الارقام المتداولة، ما يتطلب وضع دراسة عملية وجادة تؤول الى تقوية وتطوير مسار عمل القطاع التعليمي الرسمي والنهوض مجددا بالتربية والعلم والثقافة الحقة والتي هي الوجه الريادي والابداعي والمتميز للبنان”.