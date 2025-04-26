كتب رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر "إكس": "ونجحنا بطرد الاحتلال السوري بعد سنوات من النضال والمقاومة والثبات..

وفي المسيرة كم صادفنا صنف العملاء ومن باعوا لبنان بكراسي ومناصب.. في الذكرى ٢٠ للتحرّر من أبشع احتلال عرفناه في تاريخنا أتوجه من الحكومة اللبنانية وأطالبها بإصدار قرار باعتبار يوم ٢٦ نيسان مناسبة وطنية أما في حال إبقاء يوم ٢٥ أيار مناسبة رسمية وإقفال فلزامًا اعتبار يوم ٢٦ نيسان عيد رسمي وإقفال الإدارات العامة والمؤسسات..لا تمييز ولا فرق بين احتلال وآخر فكل جزمة جندي غريب هي احتلال".