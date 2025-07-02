اعتبر رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أزمة سلاح الميليشيا وحلّها في عالم الغيْب مع تشدّد قادة التنظيم المسلح بالإحتفاظ بالترسانة

وقال محفوض في تصريح له

‏الوجود السوري غير الشرعي أزمات:

النفايات، الكهرباء، رداءة الإنترنت والاتصالات، حال الطرقات، اتفاقيات لبنان وسوريا بزمن الاحتلال، التلوّث البيئي إلخ إلخ.. هذه كلها لا تحتاج موافقة حلف الأطلسي أو مجلس الأمن بل حكم ماسك رؤيوي مالك لقراره.. في الموازاة تستعر أزمة سلاح الميليشيا وحلّها في عالم الغيْب مع تشدّد قادة التنظيم المسلح بالإحتفاظ بالترسانة​