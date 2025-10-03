المركزية - ذكّر رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض بمراسيم التجنيس السابقة وقال في بيان: أيها اللبنانيون، أتذكرون مراسيم التجنيس وما اعتراها من شوائب وفضائح، على الرغم من التقارير الرسمية التي أشارت بوضوح إلى شبهات حول بعض الأسماء الواردة فيها؟ أتذكرون كذلك المحاولات الفاشلة في العهد السابق لتمرير ما يشبه “كرتونة أسماء” جُمعت من كل صوبٍ وحدب؟ وماذا عن الطعون والمراجعات التي لحقت بتلك المراسيم؟"
أضاف: "إن حماية لبنان لا تكون إلا بحماية هويته، وهويتنا هي حصننا المنيع. فمن كانت له أذنان صاغيتان، فليسمع وليستجب لهذا النداء. ونحن، أمام الله والتاريخ، نؤكد أننا قد بلّغنا".