المركزية - ذكّر رئيس حزب حركة التغيير ايلي محفوض بمراسيم التجنيس السابقة وقال في بيان: ‏أيها اللبنانيون، ‏أتذكرون مراسيم التجنيس وما اعتراها من شوائب وفضائح، على الرغم من التقارير الرسمية التي أشارت بوضوح إلى شبهات حول بعض الأسماء الواردة فيها؟ ‏أتذكرون كذلك المحاولات الفاشلة في العهد السابق لتمرير ما يشبه “كرتونة أسماء” جُمعت من كل صوبٍ وحدب؟ ‏وماذا عن الطعون والمراجعات التي لحقت بتلك المراسيم؟"

أضاف: "‏إن حماية لبنان لا تكون إلا بحماية هويته، ‏وهويتنا هي حصننا المنيع. ‏فمن كانت له أذنان صاغيتان، فليسمع وليستجب لهذا النداء. ‏ونحن، أمام الله والتاريخ، نؤكد أننا قد بلّغنا".