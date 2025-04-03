Apr 3, 2025 9:39 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محافظ درعا للتلفزيون العربي: أهالي حوران سينظمون تجمعا احتجاجيا ضد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o