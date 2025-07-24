المركزية - أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أصدر قرارين إداريين يقضيان بإقفال ووضع الأختام على ملحمتين في منطقتي المزرعة والمصيطبة العقاريتين، وذلك لمخالفتهما الشروط الصحية والغش في بيع اللحوم. وجاء القراران على الشكل التالي:

"-القرار الأول (رقم 438/ب تاريخ 21/7/2025):

بناءً على الإنذار رقم 142 تاريخ 15/1/2025.

بناءً على محضر الضبط رقم 416 تاريخ 15/7/2025.

بناءً على اقتراح المراقب الصحي في مصلحة المسالخ بالتكليف.

يُقرّر ما يلي:

المادة الأولى: تُقفل وتُوضع الأختام على ملحمة "أحمد"، الكائنة في العقار رقم 7/58 من منطقة المزرعة العقارية، لعدم تنفيذ مضمون الانذار رقم 142 المبلغ من المستثمر في تاريخ 2025/1/15 و بناءً على محضر الضبط رقم 416 تاريخ 2025/7/11 لبيعه لحوم مجمدة ومذوبة تُباع على انها طازجة وذلك يعد من أشكال الغش التجاري.

-القرار الثاني (رقم 439/ب تاريخ 21/7/2025):

بناءً على محضر الضبط رقم 417 تاريخ 11/7/2025.

بناءً على الإنذار رقم 148 تاريخ 11/7/2025.

بناءً على تقرير المراقب الصحي رقم 136 تاريخ 15/7/2025.

يُقرّر ما يلي:

المادة الأولى: تُقفل وتُوضع الأختام على ملحمة "الريس ساهر"، الكائنة في العقار رقم 8/3711 من منطقة المصيطبة العقارية، بناء على محضر الضبط رقم 417 تاريخ 2025/07/11 لبيعه لحوم مبردة منزوعة الغلاف تبُاع على أنها طازجة وذلك يعد من أشكال الغش التجاري.

المادة الثانية: تُكلّف مصلحة المسالخ، بمؤازرة من عناصر فوج حرس مدينة بيروت، بتنفيذ هذين القرارين .

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة".

وقد قامت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، ظهر اليوم، بتنفيذ القرارين المذكورين، حيث تم إقفال الملحمتين وختمهما بالشمع الأحمر، كما تم تلف جميع المواد غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت".