Oct 3, 2025 2:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

محافظ السويداء: نعمل على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية الطارئة بالمحافظة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o